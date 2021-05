Nainggolan, un milanista lo punzecchia… E arriva la risposta per le rime!

BOTTA E RISPOSTA- Lo sappiamo, Radja Nainggolan non è certamente un giocatore che le manda a dire. Come dimostrato nel botta e risposta con un tifoso del Milan su “Instagram”. Quest’ultimo ha infatti mandato un messaggio al centrocampista belga: “Se giocavate la partita della vita ogni domenica, anziché solo col Milan, vi sareste salvati da mesi”. Non si è fatta attendere la risposta (con un pizzico di tinte nerazzurre…): “E non piangere c***… Come fanno a vincere se non tirano in porta?”.

