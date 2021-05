Ravezzani: «Inter, prestito non risolve situazione. Vero problema un altro»

PROBLEMA E FINANZIAMENTO – Queste le parole – tramite il suo account Twitter ufficiale – di Fabio Ravezzani sulla situazione finanziaria in casa Inter , specialmente per quanto riguarda il finanziamento che dovrebbe arrivare a giorni: “Il vero problema dell’Inter non è tanto il prestito da 250 mln (peraltro a un interesse del 9%) quanto trovare un nuovo modello di business che abbatta i costi senza indebolire la squadra. Il prestito, da solo, non risolve la situazione”.

