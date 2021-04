Gran gol di Quagliarella, poi Hauge: pari tra Sampdoria e Milan

Milan-Sampdoria è il match che ha aperto la ventinovesima giornata di Serie A. La gara finisce sul punteggio di 1-1: a segno Quagliarella ed Hauge. Milan a – 5 dall’Inter capolista, in campo questa sera contro il Bologna

GRAN GOL – Milan e Sampdoria è la sfida che ha aperto la ventinovesima giornata di Serie A. I rossoneri cercano punti importanti per continuare ad inseguire il sogno scudetto. La gara, nel corso del primo tempo, vede la Sampdoria che gioca meglio e che crea più occasioni: al 23′ Donnarumma deve disinnescare un bel colpo di testa di Thorsby. Nella ripresa arriva il gol degli ospiti: al 57′ Quagliarella sfrutta un errore di Theo Hernandez e, dalla trequarti, batte l’estremo difensore rossonero con un preciso pallonetto. Appena due minuti più tardi i blucerchiati rimangono in 10 per l’espulsione, per somma di ammonizioni, di Adrien Silva. Inizia così l’assalto dei rossoneri che, all’87’ trovano il pareggio con Hauge, abile a battere Audero in uscita. Si ferma la corsa del Milan, fermata sul pareggio dalla Sampdoria. I rossoneri, adesso, sono a – 5 dall‘Inter capolista, che ha, però, due partite in meno.