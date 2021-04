Bologna-Inter, Orsolini più di Olsen. Sorpresa tra i pali? – SM

Bologna-Inter è in programma questa sera alle 20:45. I rossoblù, si affiderano a Barrow in attacco. Possibile sorpresa tra i pali. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Bologna-Inter è in programma questa sera. Mihajlovic, tecnico dei rossobIù, complice l’assenza pesantissima di Skorupski, potrebbe lanciare il giovane Ravaglia tra i pali, favorito su Da Costa. A guidare l’attacco ci sarà Barrow, che dovrebbe agire da prima punta, con Orsolini, favorito su Olsen, a supporto assieme a Soriano e Sansone. Davanti alla difesa dovrebbero agire Svanberg e Dominguez. In difesa forfait dell’ex interista Mbaye. Recupera, invece, Faragò che però dovrebbe accomodarsi in panchina.