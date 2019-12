Flamengo, vittoria in rimonta. Gabigol batte Giovinco: Ã¨ finale mondiale!

Flamengo, vittoria in rimonta. Gabigol batte Giovinco: è finale mondiale!

Il Flamengo di Gabigol vola in finale al Mondiale per Club. Il club brasiliano ha infatti superato nel finale i sauditi dell’Al-Hilal di Giovinco. Ecco il report del match disputato al Khalifa International Stadium di Doha

FINALE – Il Flamengo soffre, va in svantaggio, ma alla fine vince e si qualifica per la finale del Mondiale per Club dove troverà la vincente di Monterrey-Liverpool. I brasiliani, con Gabigol titolare, vanno però sotto grazie al gol realizzato da Salem Al Dawsari al 18′. Il primo tempo si chiude quindi con questo risultato a sorpresa, ma a inizio ripresa arriva il pareggio immediato siglato da Giorgian De Arrascaeta al 49′. Quando la gara sembra indirizzata verso isupplementari, arriva il gol vittoria del Flamengo da Bruno Henrique al 78′. Dopo quattro minuti arriva il gol del definitivo 3 a 1 con l’autogol di Ali Albulayhi. Gabigol e il Flamengo conquistano così la finale con l’attaccante di proprietà dell’Inter impegnato anche oggi per 90′ e che avrà quindi una grandissima vetrina per mettersi in mostra.