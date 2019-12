Wanda Nara: “Icardi? PSG squadra migliore dell’Inter. La Juventus…”

Wanda Nara, moglie e agente dell’ex giocatore dell’Inter Mauro Icardi, torna a parlare dell’avventura di suo marito in nerazzurro e di quanto successo nell’ultimo anno. L’argentina è infatti ospite di “#CR4 – La Repubblica delle Donne”

PASSATO E PRESENTE – Wanda Nara, nel corso dell’anteprima della sua intervista, parla prima della scorsa stagione e di quanto successo: «Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il PSG è uno dei club più importanti del mondo».

SESSO – Wanda Nara parla poi dei “consigli” sessuali di Antonio Conte ai suoi giocatori: «Non saprei cosa dire, dovrei provare a farlo prima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere».

AVVENTURA NERAZZURRA – Wanda Nara ha parlato anche in merito agli anni all’Inter: «Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i nerazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene».

MERCATO – Wanda Nara ha parlato anche del possibile trasferimento alla Juventus di Icardi: «No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al Psg è molto felice».

RAPPORTO – Wanda Nara ha sottolineato anche l’ottimo feeling con gli altri procuratori: «Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo. Raiola? Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò. Penso che uno come manager deve sempre pensare alla cosa migliore per la sua azienda. Un giocatore come Mauro che fa 30 gol a stagione va benissimo in qualsiasi squadra. Per me è stato facilissimo avere uno come lui accanto, ma Mauro potrebbe andare in qualunque squadra anche senza di me».

DONNE NEL CALCIO – Wanda Nara a proposito dello scetticismo che ancora accompagna le donne nel mondo del calcio: «Si deve cambiare questa cosa. Nel 2020 non si possono sentire queste cose sulle donne, siamo tutti uguali e pensiamo tutti alla stessa maniera. Noi donne spesso siamo sottovalutate ma è ora di cambiare».

AMORE – Wanda Nara ha chiuso il suo intervento parlando di Icardi come padre e come Maxi Lopez vive il loro rapporto tra Mauro e i suoi tre figli: «Prima di tutto, lo ribadisco, io ho lasciato Maxi, sono tornata in Argentina e solo dopo ho iniziato una storia con Mauro. Avevo tre bambini piccoli e non è stato facile tornare in Argentina e iniziare tutto da capo. Per me aver trovato una persona come Mauro, che era giovanissimo, è stato importante: non è stata una scelta solo per me, l’ho scelto anche perché lui amava già i miei bambini. Educo i miei figli cercando soprattutto di trasmettergli personalità: ho anche un bambino tifoso della Juve, il più piccolo. E magari dirlo o mettere una foto sarebbe stato sconveniente. Il più grande invece è interista da sempre, anche prima di conoscere Mauro. Non posso dire a un bambino che va a scuola a Milano di non indossare una maglia per non infastidire Lopez. Penso che Maxi debba essere orgoglioso che io abbia scelto una persona che ama i nostri bambini».

Fonte: sportmediaset.it