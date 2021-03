Esposito in campo per ottantuno minuti, Venezia beffato ad Ascoli

Sebastiano Esposito Inter

Sebastiano Esposito parte titolare in Ascoli-Venezia e rimane in campo fino a nove minuti dal termine. I veneti pareggiano 1-1.

TITOLARE – Sebastiano Esposito parte titolare in Ascoli-Venezia, sfida valida per ventottesima giornata di Serie B. Il talento di proprietà Inter tocca così le dieci presenze in campionato con gli arancioneroverdi, pareggiando quelle in maglia SPAL nel primo semestre. L’attaccante classe 2002 non entra nel tabellino, ma resta in campo fino all’81’, sostituito da Riccardo Bocalon. La partita sorride ai veneti, che passano in vantaggio con un gol di Luca Fiordilino al 48′. I padroni di casa non oppongono troppa resistenza, e finiscono anche in dieci (espulso Riccardo Brosco al 59′ per doppio giallo). Tuttavia Riad Bajic trova il gol dell’insperato 1-1 all’87’. Pareggio beffa per il Venezia, che da possibile secondo rimane invece quarto in classifica, a -4 dall’Empoli capolista.