Torino-Inter, servirà attenzione soprattutto sui calci piazzati: il dato

Antonio Conte (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images via OneFootball)

In Torino-Inter di domani (ore 15.00), i nerazzurri dovranno prestare attenzione sui calci piazzati. Ecco il dato sui gol granata.

PERICOLO AEREO – Contro il Torino, l’Inter si trova spesso vittima di situazioni sfortunate. Vi ricordate il gol di Andrea Belotti, nel 3-1 di San Siro della scorsa stagione? Uno spiovente innocuo, da calcio piazzato, che Samir Handanovic blocca malamente, venendo poi trafitto dal capitano granata. E anche nell’andata di questa stagione i due gol di Simone Zaza e Cristian Ansaldi arrivano su gravi disattenzioni difensive (l’ex nerazzurro segna poi su rigore, appunto). La concentrazione dovrà quindi essere massima, soprattutto sui calci piazzati. Il Torino è infatti la terza squadra in Serie A per occasioni create dai calci piazzati, 4,2 a partita (fonte: WhoScored).

RIASSETTO – L’Inter dovrà quindi dimostrare più concentrazione a livello difensivo. Una garanzia che viene dai titolari, ben diversi dalla gara d’andata (c’era solo Alessandro Bastoni della linea attuale). Ma l’attenzione dovrà comunque essere più elevata in ogni situazione. Il dato sui gol subiti (2 nelle ultime nove gare) è in tal senso confortante, ma non sufficiente né auto-determinante in vista della gara di domani.