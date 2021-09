Empoli-Venezia 1-2, decidono Henry ed Okereke. 28′ per Pinamonti

Empoli-Venezia è la gara che ha aperto la terza giornata del campionato di Serie A. Successo importantissimo per i lagunari che trovano tre punti fondamentali per la corsa salvezza

SUCCESSO – Empoli-Venezia ha aperto la terza giornata del campionato di Serie A. Importantissimo successo per i “lagunari” che si impongono per 1-2. A decidere le reti di Henry al 13′ e quella di Okereke al 68′, appena entrato, con una bella conclusione a sugello di due dribbling di pregevole fattura. Tardiva la reazione dei padroni di casa che trovano il gol che accorcia le distanze solo all’89’ con Bajrami su calcio di rigore. Ventotto minuti in campo per Andrea Pinamonti, in prestito dall’Inter all’Empoli.