Sampdoria-Inter, D’Aversa si affida a Caputo in attacco: la probabile – SM

Sampdoria-Inter si avvicina. D’Aversa, tecnico dei blucerchiati, cerca i primi tre punti stagionali contro l’Inter di Inzaghi, reduce da due convincenti vittorie. Il neo-acquisto Caputo subito titolare. Le ultime da Sportmediaset

LA PROBABILE – Sampdoria-Inter è il match che aprirà la domenica di Serie A. D’Aversa, tecnico dei blucerchiati, cerca i primi tre punti al “Marassi” contro un’Inter reduce da due vittorie consecutive. Per la sfida di domani, il tecnico blucerchiato, si affiderà in attacco alla coppia Caputo, arrivato dalla Sampdoria, e Quagliarella. A centrocampo, orfano di Ekdal, il tecnico dovrebbe schierare Adrien Silva e Thorsby in mezzo, con l’ex nerazzurro Candreva e Damsgaard sugli esterni. In difesa, davanti ad Audero, pronti Bereszynski ed Augello sugli esterni, con Yoshida e Colley in mezzo.