Djuric regala la prima vittoria in Serie A alla Salernitana: Genoa KO di misura!

Djuric è il protagonista della prima vera gioia della Salernitana dopo la promozione in Serie A. Gol da tre punti sul proprio campo e adesso il Genoa ne dista solo uno in classifica

PRIMA VITTORIA – Basta il gol di Milan Djuric al 66′ per smuovere leggermente la classifica della Salernitana in Serie A! A Salerno l’1-0 sul Genoa permette ai padroni di casa di conquistare i primi tre punti stagionali. La Salernitana di Fabrizio Castori grazie a Djuric tocca quota 4 punti, accorciando le lunghezze proprio dal Genoa di Davide Ballardini, fermo a 5. Tra poco in campo il Derby della Mole, Torino-Juventus (ore 18:00). Poi alle 20:45 Sassuolo-Inter (vedi ultime di formazione).