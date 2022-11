Cristiano Ronaldo attacca, Manchester United risponde: «Avviate procedure adeguate»

Azione legale da parte del Manchester United contro Cristiano Ronaldo dopo le dichiarazioni al veleno in un’intervista rilasciata qualche giorno fa. Di seguito il comunicato del club di Premier League.

LA RISPOSTA – Arriva la risposta da parte del Manchester United alle recenti dichiarazioni di Cristiano Ronaldo contro lo stesso club e il suo allenatore, ten Hag. Inevitabile la rottura tra le parti, soprattutto dopo l’ultima risposta del Manchester United che preannuncia così possibili azioni legali in merito: “Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”.

Fonte: manutd.com