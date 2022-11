Thuram già a gennaio, Inter c’è ma dipende da Correa. Juventus fuori – SM

Marcus Thuram è un obiettivo concreto dell’Inter per il mercato di gennaio, ma dipenderà da Joaquin Correa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Juventus più defilata dato che lo seguiva ma solo per la prossima stagione.

DAL MERCATO – L’Inter monitora la situazione legata a Joaquin Correa, escluso dal Mondiale a causa del problema fisico legato al tendine del ginocchio sinistro. La dirigenza nerazzurra continua a seguire Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach e fresco di convocazione con la Francia al Mondiale in Qatar, ma su di lui c’è il forte interesse del Bayern Monaco. L’Inter potrebbe fiondarsi su di lui già a gennaio, con la Juventus che a questo punto si esclude dalla corsa. Per lasciare spazio al francese, però, in Viale Della Liberazione dovrebbe uscire proprio l’attaccante argentino e non sarà facile, soprattutto se infortunato.