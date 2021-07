Copa America, il Maracana aperto al pubblico per Brasile-Argentina

La Copa America è giunta all’atto finale con la super sfida tra Brasile e Argentina che si giocherà al Maracanã nella notte tra sabato e domenica (ora italiana). In via del tutto eccezionale, il comune di Rio de Janeiro ha aperto lo stadio al pubblico

VIA LIBERA – La Copa America è giunta alla finalissima che più prestigiosa non poteva essere: al Maracanã si sfideranno infatti il Brasile di Neymar e l’Argentina di Lionel Messi e Lautaro Martinez. In via del tutto eccezionale il comune di Rio de Janeiro ha aperto lo stadio al pubblico, la cui presenza sarà limitata al 10% della capienza di ogni settore. Tra uno spettatore e l’altro dovranno esserci almeno due metri di distanza e tutti dovranno presentare un test COVID-19 negativo svolto nelle 48 ore precedenti al match.