FOTO – Inter, attesa per la maglia 2021/22! Sarà questa? I dettagli trapelati

NUOVA MAGLIA? – L’Inter a breve presenterà la nuova maglia per la stagione 2021/22, sulla quale spiccherà il nuovo logo. Nelle ultime ore sono trapelate alcune immagini, non ufficiali, di quello che potrebbe essere il nuovo design, come riporta footyheadlines.com. Il dettaglio che salta all’occhio è il contrasto tra il nero di colletto e maniche e il gioco di colori blu scuro, che da lontano sembra nero, e blu chiaro. Il tutto su una fantasia che ricorda la pelle di serpente, o meglio del biscione nerazzurro.