Conte, niente Real Madrid dopo l’Inter: annunciato il nuovo tecnico

Niente Real Madrid per Antonio Conte dopo il suo addio all’Inter. La squadra della capitale Spagnola, infatti, ha annunciato ufficialmente il nuovo tecnico. Un ritorno: Carlo Ancelotti.

MENO UNO – Salta una delle possibilità per Antonio Conte dopo il suo addio alla panchina dell’Inter. Il Real Madrid, infatti, ha deciso di puntare su un altro profilo. Si tratta a tutti gli effetti di un ritorno, perché a prendere il posto di Zinedine Zidane sarà Carlo Ancelotti, amato dall’ambiente blancos per essere stato l’allenatore artefice della decima Champions League del club nel 2014. Il suo arrivo blocca così anche il possibile ingaggio di Mauricio Pochettino, che resterà (salvo clamorosissime sorprese) sulla panchina del PSG. Per Conte, al momento, l’unica opzione sembrerebbe essere in Premier League, al Tottenham.