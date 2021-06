Vecino in uscita? Luciano Spalletti può fornire un assist all’Inter

Matias Vecino è uno dei giocatori sulla lista dei partenti in casa Inter, considerata anche la stagione difficile che ha appena concluso a causa dei numerosi problemi fisici. Un assist in questo senso potrebbe arrivare da Luciano Spalletti.

RICHIESTA – Matias Vecino e Luciano Spalletti. Un duetto che potrebbe ritornare. Questa volta, però, al Napoli. L’uruguaiano nel 2017 fu uno degli obiettivi richiesti dal tecnico di Certaldo appena approdato sulla panchina dell’Inter e venne accontentato. Il centrocampista ex Fiorentina ebbe un convincente inizio in nerazzurro, salvo poi attraversare un periodo di calo, riscattato dal gol del 2-3 finale contro la Lazio che valse il ritorno in Champions League dopo sei anni. Lo stesso Vecino fu decisivo anche nella prima partita di quella Champions, segnando in pieno recupero la rete che valse la vittoria per 2-1 sul Tottenham.

OBIETTIVO – Ed ecco, quindi, che Luciano Spalletti potrebbe segnalare il suo nome alla dirigenza del Napoli. Di certo in casa Inter non ci sarebbe una grossa opposizione, anzi, sarebbe una buona occasione per monetizzare con un giocatore che ha sempre dimostrato di avere sì le qualità, ma anche un fisico decisamente troppo facile. Sempre che Simone Inzaghi non decida di renderlo uno dei pilastri del suo centrocampo.