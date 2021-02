Castrovilli al top, lo Spezia crolla dopo il Milan: la Fiorentina passa 3-0

Condividi questo articolo

Gaetano Castrovilli Fiorentina

Dopo la vittoria contro il Milan, lo Spezia cade in trasferta contro la Fiorentina. Termina 3-0 la sfida dell’Artemio Franchi, decisiva la prestazione di Gaetano Castrovilli con un gol e un assist.

STOP – Dopo la grande prestazione dello scorso sabato che ha portato alla vittoria in casa contro il Milan, cade lo Spezia di Vincenzo Italiano. Finisce infatti 2-0 la sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Dopo il primo tempo chiusosi sul punteggio di 0-0, i viola passano in vantaggio al 50′ con un’acrobazia di Dusan Vlahovic su assist di Castrovilli. Inizialmente annullata, la rete è stata poi convalidata dopo il check del VAR che ha constatato come il pallone non fosse uscito dal campo sulla giocata del centrocampista italiano. I liguri provano a reagire, ma al 64′ la Fiorentina centra il raddoppio: Biraghi sfonda sulla sinistra e mette al centro, velo di Vlahovic con Eysseric che si vede respingere la conclusione da Chabot, ma è Castrovilli ad avventarsi per primo sul rimpallo e a segnare il 2-0. Nel finale arriva anche il terzo gol, questa volta di Eysseric che deve solo appoggiare in porta il pallone servitogli da Dusan Vlahovic. Vittoria importante per i viola, che si rialzano dopo le sconfitte contro Inter e Sampdoria.