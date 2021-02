Inter, esordio su Clubhouse: appuntamento sabato alla vigilia del derby

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter sbarca sul nuovo social network “Clubhouse”, che sta diventando sempre più famoso nelle ultime settimane. Appuntamento a sabato con una room dedicata alla vigilia del derby di domenica contro il Milan.