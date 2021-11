Cagliari-Atalanta 1-2, Mazzarri già a rischio? Nome nuovo per la panchina

Dopo Cagliari-Atalanta, l’avventura di Mazzarri in rossoblù potrebbe già essere terminata. Il club valuta l’esonero, nome nuovo per la panchina

POSSIBILE ESONERO – Cagliari-Atalanta 1-2, altro risultato negativo per i rossoblù, attualmente ultimo in classifica e con ben quattro sconfitte di fila. Come riportato da Sportmediaset, il club valuta già l’esonero. Potrebbe già essere arrivata al capolinea, dunque, l’avventura di Walter Mazzarri al Cagliari. L’ex tecnico dell’Inter ora è seriamente in discussione, si valuta il nome di Liverani.