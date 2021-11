Milan-Inter, due punti di domanda sulla formazione di Inzaghi

Ci sarebbero due dubbi in mediana che riguardano la formazione dell’Inter di Simone Inzaghi che scenderà in campo contro il Milan.

MILAN-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi non dovrebbe effettuare cambi di formazione in difesa e attacco rispetto a quella che si è vista mercoledì scorso in Champions League tra le mura amiche dello Sheriff. Per quel che concerne il centrocampo ci sarebbero due punti di domanda. Sulla fascia sinistra dovrebbe tornare Ivan Perisic mentre a destra il ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Per il resto del centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto in campo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed Hakan Calhanoglu. Quest’ultimo per giocare da subito deve stare al 100% altrimenti al suo posto Arturo Vidal.

Fonte: Sport.Sky.it