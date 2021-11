Tacchinardi: «Derby, Inter corazzata ma non sottovalutare il Milan»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del Derby tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi.

DERBY – Queste le parole su TMW Radio da parte di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, sul Derby Milan-Inter dopo la vittoria della squadra bianconera sulla Fiorentina per 1-0. «Il derby di Milano è una bella partita, l’Inter è una corazzata, ma non sottovalutare il Milan».