Cadice-Barcellona sospesa, malore per un tifoso sugli spalti

Momenti di grande paura nel corso di Cadice-Barcellona a causa di un malore di un tifoso sugli spalti dello stadio Nuevo Mirandilla. La partita è stata momentaneamente sospesa.

MALORE SUGLI SPALTI – Cadice-Barcellona all’83’ e sul risultato di 0-2, è stata momentaneamente sospesa dall’arbitro dopo un malore sugli spalti dello stadio Nuevo Mirandilla. Il tutto è successo dietro la porta del portiere dei padroni di casa, Ledesma, che a un certo punto è stato incaricato di portare un defibrillatore sugli spalti. La tribuna è stata sgomberata dai tifosi in modo tale da soccorrere il tifoso che è poi uscito in barella. Alcuni media spagnoli spiegano che potrebbe trattarsi di un infarto. I giocatori sono negli spogliatoi. Tutto in attesa ora della decisione dell’arbitro se riprendere o meno la partita.