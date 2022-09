Barcellona vince 0-4 in casa del Cadice ma che paura sugli spalti!

Quarta vittoria consecutiva per il Barcellona di Xavi che vince 0-4 anche in trasferta contro il Cadice e senza subire gol. La partita, però, era stata momentaneamente sospesa a causa di un malore di un tifoso (vedi QUI).

QUARTA DI FILA – Altra prestazione maiuscola del Barcellona che si impone in trasferta contro il Cadice. Tutto facile per la formazione allenata da Xavi che vince portando a quattro le vittorie consecutive in questo inizio campionato in Liga. Al 55′ sblocca il risultato Frenkie de Jong. Si conferma, ancora una volta, Robert Lewandowski che entra al 57′ e segna dopo neanche dieci minuti. All’83’, però, la partita è stata sospesa per un tifoso che ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dallo staff medico del Cadice. L’arbitro dopo circa quindici minuti ha richiamato le squadre in campo per riprendere la partita. All’86’ il terzo gol del Barcellona con Ansu Fati che viene servito a porta vuota da Lewandowski. Al 93’ il quarto e ultimo gol del Barcellona con Ousmane Dembélé, male Ledesma in quella circostanza. L’Inter affronterà il Barcellona il 4 ottobre in UEFA Champions League.