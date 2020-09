Bologna-Parma, poker per Mihajlovic. Soriano show, chiude Palacio

Sinisa Mihajlovic Bologna-SPAL

Bologna-Parma è appena terminata con il punteggio di 4-1. I padroni di casa restano in totale controllo della partita fin dal primo tempo. Sinisa Mihajlovic arriva alla vittoria grazie alla grande prova di Soriano, autore di un’ottima doppietta. Riviviamo le fasi salienti della partita

DOMINIO ROSSOBLU – Bologna-Parma finisce 4-1. Ottima prova per i padroni di casa che riescono fin da subito a imporre il proprio gioco e controllare la partita. Al 16esimo, infatti, Soriano sblocca la partita e già al 30esimo sigla la sua doppietta personale, indirizzando l’incontro in maniera decisiva. Nel secondo tempo, la musica non cambia: assist di uno scatenato Soriano e gol di Skov Olsen per il 3-0 in favore della squadra di Mihajlovic. Hernani al 67esimo accorcia le distanze. L’espulsione di Iacoponi al 76esimo chiude ulteriormente i giochi. Palacio fissa il punteggio sul 4-1 al 91esimo.