Vigorito: “Benevento-Inter come Davide contro Golia. Siamo sereni”

Oreste Vigorito Benevento

Oreste Vigorito ha parlato dell’attesa a Benevento-Inter, sottolineando le possibilità dei padroni di casa in vista del match contro i nerazzurri. Il Presidente sottolinea l’ottima preparazione dei suoi. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Otto Channel”

VERSO L’INTER – Oreste Vigorito ha presentato Benevento-Inter: «Penso che questa partita sia il primo premio per i ragazzi che hanno giocato e si sono allenati fino a oggi. Credo il premio per il calciatore non sia il risultato, ma l’attesa. Aspettare una partita con campioni del genere con la serenità di aver fatto tutto il necessario e di aver regalato sorrisi ti fa vivere una vigilia serena – dice Vigorito -. Andiamo affrontare l’Inter con l’animo sereno di chi sa di avercela messa tutta per questa partita. Tutti insieme diremo ai nerazzurri: “Qui c’è il Benevento!”. Come disse Davide a Golia. Nessuno si aspetta di battere l’Inter, ma ci speriamo. Anche la partita contro i nerazzurri avrà le sue soluzioni».