Bologna-Lecce, Barrow affonda i salentini! Si complica il discorso salvezza

Bologna-Lecce, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, si è appena conclusa. La squadra di Mihajlovic inizia subito forte, gli uomini di Liverani si rimettono in carreggiata ma affondano nel finale di partita. Di seguito il report del match

PRIMO TEMPO – Bologna-Lecce inizia subito forte per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic che trovano il vantaggio dopo appena 2′ dal fischio d’inizio con Palacio, servito da Barrow. Al 5′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con la rete di Soriano che batte Gabriel con una precisa conclusione dal limite. Al 30′ il Bologna sfiora la terza rete con Barrow, che stampa la palla sul palo. Proprio sul finire del primo tempo il Lecce riesce ad accorciare le distanze: Mancosu approfitta di un batti e ribatti insaccando di petto.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la squadra di Fabio Liverani prova subito ad agganciare il pari con Falco che con una bordata mette in difficoltà Skorupski: il portiere rossoblù è bravo a deviare la palla sulla traversa. Al 66′ Falco riesce a firmare il pareggio battendo di sinistro il numero uno del Bologna. Quando tutto sembra avviarsi verso il 2-2, Barrow al 93′ infligge un pesantissimo gol al Lecce che dunque capitola e perde 3-2. Pesante sconfitta in ottica salvezza per i salentini.