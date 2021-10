Atalanta, dal paradiso all’inferno. Il Manchester United rimonta nella ripresa

Manchester United-Atalanta, match della terza giornata di Champions League, è andato in scena all’Old Trafford. La sfida si è chiusa sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa in rimonta.

IMPRESA SFIORATA – Il Gruppo F di Champions League mette di fronte il Manchester United e l’Atalanta, entrambe reduci da una vittoria nel turno precedente. Il primo tempo vede la squadra di Gian Piero Gasperini partire all’arrembaggio e passare in vantaggio al 15′ con Mario Pasalic, che sfrutta un cross dalla destra di Davide Zappacosta. Il raddoppio arriva al 28′ con il difensore Merih Demiral che svetta di testa in area. Le squadre vanno all’intervallo sul sorprendente punteggio di 0-2. I padroni di casa riaprono il match con Marcus Rashford, che al 53′ sfrutta un contropiede e segna a tu per tu con il portiere. Il pareggio lo firma Harry Maguire di destro al 75′. Il solito Cristiano Ronaldo completa la rimonta all’81’ con un colpo di testa su cross di Luke Shaw. Il match si chiude sul 3-2 per la squadra di Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United sale a 6 punti in classifica e scavalca l’Atalanta, ferma a 4.