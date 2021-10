Champions League, risultati e classifiche di serata. Infortunio per Lukaku

Si è chiusa la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la prima vittoria dell’Inter ieri (vedi risultati) la Juventus ipoteca l’accesso agli ottavi in attesa del derby d’Italia (vedi articolo). L’Atalanta va avanti 0-2 a Old Trafford all’intervallo, poi subisce la rimonta del Manchester United (vedi articolo). Nel 4-0 del Chelsea sul Malmo infortunio alla caviglia per Lukaku.

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA

GRUPPO E

Barcellona-Dinamo Kiev 1-0 36′ Piqué

Benfica-Bayern Monaco 0-4 70′, 84′ Sané, 80′ aut. Everton, 82′ Lewandowski

CLASSIFICA: Bayern Monaco 9, Benfica 4, Barcellona 3, Dinamo Kiev 1

GRUPPO F

Manchester United-Atalanta 3-2 15′ Pasalic (A), 29′ Demiral (A), 53′ Rashford, 75′ Maguire, 81′ Cristiano Ronaldo

Young Boys-Villarreal 1-4 6′ Pino, 16′ Gerard Moreno, 77′ Elia (Y), 88′ A. Moreno, 92′ Chukwueze

CLASSIFICA: Manchester United 6, Villarreal 4, Atalanta 4, Young Boys 3

GRUPPO G

Red Bull Salisburgo-Wolfsburg 3-1 3′ Adeyemi, 15′ L. Nmecha (W), 65′, 77′ Okafor

Lille-Siviglia 0-0

CLASSIFICA: Red Bull Salisburgo 7, Siviglia 3, Lille 2, Wolfsburg 2

GRUPPO H

Chelsea-Malmo 4-0 9′ Christensen, 21′ rig., 57′ rig. Jorginho, 48′ Havertz

Zenit-Juventus 0-1 86′ Kulusevski

CLASSIFICA: Juventus 9, Chelsea 6, Zenit 3, Malmo 0

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League si giocherà martedì 2 e mercoledì 3 novembre.