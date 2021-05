Ask Inter-News, martedì 18 la terza puntata del format dedicato ai tifosi

TERZA PUNTATA – Torna Ask IN, il format di Inter-News.it totalmente dedicato ai tifosi nerazzurri. Domani sera – martedì 18 maggio – alle ore 19.00 saremo in diretta sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Mandateci le vostre domande sui temi più disparati legati al mondo nerazzurro (Juventus-Inter, prestazioni dei giocatori, calciomercato, ultime dai campi, domande su eventuali preferenze…): quelle più interessanti saranno lette e discusse live dalla nostra redazione. Vi aspettiamo!

Dopo la seconda puntata andata in onda lo scorso martedì, domani sera – martedì 18 maggio – andrà in onda la terza puntata del format di Inter-News.it “Ask IN”, in diretta su YouTube ( vedi link ) e Facebook ( vedi link ). Ospite speciale il noto giornalista sportivo e radiocronista Riccardo Cucchi.

