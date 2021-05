Calciomercato Serie A in arrivo. Non vengono stravolte le solite date per le finestre estiva e invernale della prossima stagione, che varranno fino alla Serie C. Tra una settimana possibili i primi annunci ufficiali per i colpi a parametro zero. Di seguito quanto annunciato dalla FIGC attraverso un comunicato

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: