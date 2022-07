Allegri: «Juventus, innesti importanti. Un dovere puntare allo scudetto»

Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione dello “Juventus Summer Tour 2022” ha parlato degli obiettivi stagionali del club bianconero

SFIDA – Queste le parole di Massimiliano Allegri a proposito degli obiettivi stagionali della Juventus: «Come sempre partiamo per centrare gli obiettivi: abbiamo nuovi innesti importanti, Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti: la società ha lavorato molto bene, adesso tocca a noi. Per noi è un dovere puntare allo Scudetto, soprattutto dopo una stagione in cui non abbiamo vinto nemmeno un trofeo».

Fonte: juventus.com