Sanchez vuole il Barcellona e prende tempo, l’Inter risponde di conseguenza

Sanchez ieri ha come indicato dal Corriere dello Sport (vedi articolo), ha partecipato all’allenamento congiunto contro il Novara, ma la situazione riguardo il mercato non cambia. L’Inter vuole cederlo, ma li prende tempo e aspetta il Barcellona.

FUTURO INCERTO – Alexis Sanchez continua a sognare un grande club e non ha fretta di trovare un accordo per la risoluzione: ieri a sponsorizzarlo per il Barcellona è stato l’ex compagno Puyol. Per convincerlo serve una squadra che partecipi alla Champions League, altrimenti è deciso a temporeggiare e l’Inter a tenerlo fuori dalla lista europea.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti