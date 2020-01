Alex Sandro: “A Roma per il primo posto. Faremo una grande partita”

Condividi questo articolo

Il terzino brasiliano ha parlato, ai microfoni di “Rai Sport”, nel pre partita di Roma-Juventus. Dopo il pareggio dell’Inter di ieri, Alex Sandro e compagni potrebbero diventare campioni d’inverno con una vittoria. Le sue parole.

OPERAZIONE SORPASSO – Dopo aver digerito il pareggio pirotecnico tra Inter e Atalanta, è già tempo di tuffarci nel big match dell’Olimpico. Roma e Juventus saranno di fronte in una sfida che vale tantissimo non soltanto in termini di classifica. Alex Sandro, terzino dei bianconeri, ha parlato così nel pre partita: “Questa partita è importantissima perché possiamo prendere il primo posto della classifica e siamo qui per vincere. Siamo reparati, faremo una gran partita“.