Inter Primavera Femminile, nerazzurre a valanga sull’Hellas Verona: 3-0!

Vittoria rotonda e roboante per l’Inter Primavera Femminile di mister De La Fuente. L’Hellas Verona viene domato agevolmente già nella prima frazione. Il 3-0 finale poteva essere anche più rotondo, alla luce delle tante occasioni sprecate dalle ragazze in biancazzurro. Consolidato il secondo posto in classifica a 27 punti.

SENZA STORIA – “Gara molto sentita al SYDC perchè in palio c’è il secondo posto. La partita inizia subito bene per l’Inter che va in gol con Mariani su cross di Giani. Nel primo tempo le nerazzurre hanno diverse occasioni da rete, ma non trovano il raddoppio, che arriva all’80’ con un tiro della distanza di Catelli. Chiude il match Poli di testa su calcio d’angolo della stessa Catelli. Le ragazze di mister De La Fuente centrano la vittoria e si portano seconde in classifica“.

INTER- HELLAS VERONA 3-0

Marcatrici: 9′ Mariani, 80′ Catelli e 90′ Poli

Fonte: Inter.it