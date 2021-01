Agoumé e lo Spezia sfidano la Roma in Coppa Italia: la scelta di Italiano sul francese

Dreamstime – Foto Michele Nucci during Italian football Coppa Italia match Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium in Bologna, Italy, November 25 2020 Photo Michele Nucci/ LM

Lucien Agoumé e lo Spezia stasera sfideranno la Roma, nel penultimo ottavo di finale di Coppa Italia. Ecco la scelta di Italiano sul francese.

NUMERO DIECI – Lucien Agoumé trova finalmente continuità nello Spezia. L’Inter monitora attentamente il percorso di crescita del francese, di cui detiene ancora il cartellino. Dopo un po’ di tentennamento iniziale, ora Vincenzo Italiano inizia a fidarsi del talento classe 2002. Che infatti è sempre partito titolare nelle ultime quattro di campionato, in cui i liguri hanno raccolto 7 importantissimi punti. Stasera lo Spezia sfiderà la Roma, nel penultimo ottavo di Coppa Italia (gara secca). Alle 21.15, tuttavia, Agoumé partirà dalla panchina dello stadio Olimpico. Il tecnico sceglie di offrire riposo al francese, in vista della prossima sfida, sempre contro i giallorossi, sempre nella capitale. Ecco la formazione scelta da Italiano: