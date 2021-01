Eriksen, cessione non scontata. Per l’Inter puÃ² essere l’arma in piÃ¹ – Sky

Eriksen, cessione non scontata. Per l’Inter può essere l’arma in più – Sky

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato della situazione di Christian Eriksen sul mercato. Secondo le sue parole, l’Inter non vuole mandarlo via per forza, anche perché potrebbe rivelarsi l’arma in più per Antonio Conte.

POSSIBILITÀ DI RESTARE – Secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, non è detto che Christian Eriksen andrà via per forza dall’Inter. Questo il punto della situazione dell’esperto di calciomercato di “Sky Sport”: «Non è detto che Eriksen vada via per forza, non c’è questa corsa contro il tempo. È chiaro che è stato un investimento che esattamente un anno fa ci aspettavamo essere centrale. Mi aspetto che venga fuori qualche squadra e non è detto che queste offerte che possono arrivare siano accettate dall’Inter. La voglia è quella di rivalutare anche l’immagine del giocatore per ridargli valore. Non è però un elemento deleterio per i nerazzurri, anzi, è un’arma in più che Conte non ha avuto paura di schierare quando ne ha avuto bisogno».