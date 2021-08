ESCLUSIVA IN – Sanchez-Fenerbahçe? Konur: «Serve cedere. Non so se si può»

Nelle ore scorse è uscito un interessamento dalla Turchia per Sanchez (vedi articolo). Il Fenerbahçe è la squadra che si è detto aver avviato i contatti con l’agente del cileno. Stando a quanto raccolto da Inter-News.it, tramite il giornalista turco Ekrem Konur, l’affare è molto complesso.

INSOSTENIBILE – L’Inter potrebbe cedere Alexis Sanchez in questi ultimissimi giorni di mercato? L’opzione è da monitorare. Dalla Turchia è uscita la notizia di un possibile interessamento del Fenerbahçe, ma stando a quanto raccolto da Inter-News.it tramite la voce di Ekrem Konur, giornalista turco di Önce Vatan Gazetesi ed esperto di mercato, la trattativa non sembra possibile. Ecco le sue parole contattato dalla nostra redazione: «Sanchez al Fenerbahçe? Solo rumors. Non è un trasferimento che il Fenerbahçe può fare finanziariamente. Ovviamente conosco l’interesse del club, ma non so se possono risolvere la questione a livello finanziario. L’Inter può lasciarlo gratis? Ha un contratto fino al 2023. Ovviamente l’Inter può chiedere almeno otto-nove milioni di euro. Il Fenerbahçe deve prima vendere i giocatori della squadra, per poter pagare questa cifra». Insomma, la pista che porta in Turchia sembra essere molto difficile per Sanchez.

Si ringrazia Ekrem Konur per la disponibilità mostrata nell’intervista.