Correa arriva a Milano, ha lasciato Roma! Tutto pronto per firmare con l’Inter

Correa a breve sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il Tucu, come fa sapere Gianluca Di Marzio, ha appena lasciato Roma ed è diretto a Milano. Poi visite mediche e firma.

IN ARRIVO – Joaquin Correa è partito poco fa dall’aeroporto di Ciampino. L’informazione, data da Gianluca Di Marzio, è l’ultimo passaggio in attesa del suo arrivo a Milano, previsto a breve. Per lui accordo chiuso con l’Inter, come da accordi raggiunti ieri (vedi articolo), e adesso visite mediche e firma sul contratto. Da capire se potrà essere disponibile già venerdì (ore 20.45) contro il Verona. Per Correa inizia la sua esperienza in nerazzurro.