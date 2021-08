Verona-Inter, domani Di Francesco parla in conferenza. Oggi nuova seduta

Poco più di quarantotto ore a Verona-Inter, in programma venerdì alle 20.45. Domani sarà già vigilia e Di Francesco parlerà in conferenza stampa, ma nel frattempo il tecnico oggi ha diretto l’allenamento. Di seguito il report.

VERONA-INTER, -2 – “Oggi, mercoledì 25 agosto, terza seduta di allenamento settimanale per i gialloblù allo Sporting Center ‘Paradiso’ con le seguenti attività: attivazione con torelli, tattica e calci piazzati.

Domani, giovedì 26 agosto, è in programma una seduta di allenamento al mattino, a porte chiuse.

Hellas Verona FC informa che è in programma domani – giovedì 26 agosto, alle ore 14.45, presso la sede del Club gialloblù, in via Olanda 11 a Verona – la conferenza stampa di mister Eusebio Di Francesco, alla vigilia della partita contro l’Inter, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22 e in programma venerdì 27 agosto (ore 20.45) al Bentegodi”.

Fonte: HellasVerona.it