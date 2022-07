ESCLUSIVA IN – Marschall: «Djorkaeff campione! Dopo l’Inter ha pagato altro»

Olaf Marschall è stato uno dei principali attaccanti tedeschi soprattutto negli anni Novanta, vincendo la Bundesliga nel 97-98 col Kaiserslautern neopromosso. Intervistato in esclusiva dal nostro corrispondente Alessandro Schiavone, ricorda i tre anni passati nel club tedesco con Djorkaeff arrivato nel 1999 dall’Inter.

Marschall, lei è stato compagno di squadra di Djorkaeff al Kaiserslautern: nel 1999 il francese lasciò l’Inter, ma non si è mai capito il motivo per cui un giocatore del suo livello ebbe così tante difficoltà di ambientamento dopo aver fatto faville con Baggio e Ronaldo. E lui stesso all’epoca accusò il tecnico Brehme di gelosie nei suoi confronti…

Questo non lo so. Noi all’epoca siamo diventati campioni di Germania e abbiamo giocato la Champions League prima che Djorkaeff si trasferì da noi. Ma non bisogna dimenticare che Kaiserslautern è una piccola città e Youri era sempre stato abituato a vivere in una metropoli. Poi parlava il francese e l’inglese ma non il tedesco. I motivi del fallimento sono tanti, ma sicuramente non di natura calcistica…

Com’era il suo rapporto con lui?

Avevamo un rapporto normalissimo, considerando che c’erano problemi di comunicazione. Io parlavo il tedesco e lui il francese. Tutti pensavano che potessimo rivincere lo Scudetto o almeno lottare per il vertice. Ma i nostri tifosi ci fischiarono dopo un quinto posto…

Avete pagato il prezzo del successo?

Esatto, abbiamo pagato il prezzo del successo. Le aspettative erano alte, anche per colpa della presenza in squadra di un campione del mondo come Djorkaeff. Le cose non andarono bene ma rimangono comunque bei tempi. Il Kaiserslautern di nuovo in Bundesliga un giorno? Sarebbe bello, ma l’obiettivo quest’anno sarà la salvezza in 2. Bundesliga. I tempi degli Djorkaeff sono finiti…

Intervista del corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone. Si ringrazia Walter Meeuws per la disponibilità mostrata nell’intervista.