Bremer, formula diversa fra Inter e Juventus. Doppia differenza fra le parti – AP

Pedullà è sempre stato sicuro di Bremer all’Inter ma ora comincia a vacillare complice l’inserimento della Juventus. Tramite Twitter il giornalista fa il punto sul vertice col Torino, slittato a stasera (vedi articolo), e sull’esito della richiesta fatta a Zhang (vedi articolo).

LA SITUAZIONE SI COMPLICA – L’incontro del pomeriggio in sede non sembra aver portato i frutti sperati. Lo fa sapere Alfredo Pedullà. “Gleison Bremer: l’incontro con Steven Zhang non ha portato ad aumento di budget. Stasera l’Inter vedrà il Torino con una differenza di offerta non solo più alta della Juventus ma probabilmente diversa come formula (Inter aveva concordato obbligo, la Juventus può pagare subito)”.