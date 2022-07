Bremer, Juventus in vantaggio sull’Inter: due i motivi – Sky

Restano calde queste ore per il futuro di Gleison Bremer. Secondo quanto riporta Luca Cilli di Sky Sport, è stato spostato a questa sera l’incontro tra Inter e Torino. Con la Juventus, però, in vantaggio per due motivi.

SORPASSO IN VISTA – Sta per definirsi il futuro di Gleison Bremer, il miglior difensore della Serie A 2021-2022. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky Sport, Inter e Torino si incontreranno questa sera per cercare di trovare l’accordo finale. La Juventus prova tuttavia il sorpasso e resta in vantaggio per due motivi. I bianconeri – forti anche dei soldi incassati per la cessione di de Ligt al Bayern Monaco – sono pronti a presentare un’offerta migliore ai granata (40 milioni di euro) e un ingaggio superiore al giocatore, rispetto a quello proposto dai nerazzurri.