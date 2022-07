Condò: «Dybala alla Roma, in quattro per lo scudetto. In attesa di un’altra»

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il passaggio di Paulo Dybala alla Roma. Soffermandosi anche sulla lotta per lo scudetto del prossimo anno.

NUOVA PRETENDENTE – Paolo Condò ha fatto il punto sull’arrivo di Paulo Dybala alla Roma: «Questo colpo allarga a quattro le squadre in grado di lottare per lo scudetto, in attesa di capire cosa farà il Napoli. L’ambizione adesso esiste. Trovo che quella giallorossa sia la piazza perfetta per lui. In una grande sarebbe stato uno dei tanti, mentre alla Roma sarà lui il fulcro della squadra».