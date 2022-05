ESCLUSIVA IN – Mazzola: «Scudetto e Coppa Italia? Sono interista! Ci credo»

Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra prima sul campo dal 1961 al 1977 e poi come dirigente, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News.it parlando della lotta Scudetto tra Inter e Milan e dell’imminente finale di Coppa Italia contro la Juventus

Partiamo subito dalla lotta Scudetto: Mazzola crede ancora sul sorpasso dell’Inter sul Milan?

Credo sempre sul sorpasso dell’Inter (ride ndr). Ci credo, certo che ci credo. Credo che l’Inter abbia le caratteristiche per fare una cosa del genere.

La finale di Coppa Italia può influire sulla volata scudetto? Alla penultima giornata, i nerazzurri andranno a Cagliari (quindi avranno praticamente una doppia trasferta)

Certo, bisognerà decidere come affrontarla per poi avere le forze anche in vista di Cagliari. Comunque mi sembra che il nostro sia un bel gruppo. Non è male la trasferta a Cagliari, era meglio non averla però bisogna andare e farla.

Secondo lei, qual è stata l’opportunità più importante persa dall’Inter: la sconfitta nel Derby oppure la gara persa a Bologna per l’errore di Radu? A proposito di Radu, in molti hanno paragonato il suo errore a quello di Giuliano Sarti a Mantova, lei che ne pensa?

Secondo me ha influito di più il Derby perché se non lo vinci ti lascia dentro qualcosa. Fai poi fatica a digerirlo. Radu a Bologna come Sarti a Mantova? C’è un qualcosa, quando l’ho visto me lo ha fatto ricordare quello di allora. Succede, fu fondamentale per la lotta Scudetto.

Mazzola, come giudica la stagione di Inzaghi? Positiva anche in caso di mancato scudetto e vittoria Coppa Italia?

Mi piace Inzaghi. Penso che la sua stagione possa essere positiva anche in caso di mancato scudetto a mio parere.

Sulla finalissima di Coppa Italia: che sensazioni ha? Chi può essere il protagonista per l’Inter?

Non bisogna essere pessimisti, io sono interista! (ride ndr). Il protagonista non si dice, porta sfiga. Tutti protagonisti.

L’ultima finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus è stata quella del 1965 persa purtroppo dai nerazzurri per 1-0. Lei era in campo, che ricordi ha di quel match?

Non c’ero, non so forse ero al mare (ride ndr). Non ricordo niente. Eh, si arrivò dopo la finale di Coppa Campioni, che giornate brutte quelle.

Mazzola, un pensiero su Dybala: come lo vedrebbe in nerazzurro insieme a Lautaro Martinez?

Mi piace Dybala, mi piace tanto. Mica male insieme a Lautaro Martinez.

Si ringrazia Sandro Mazzola per la disponibilità mostrata nell’intervista.