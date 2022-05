Corvino: «Inter e Milan, può succedere di tutto! Ecco cosa mi aspetto»

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce neopromosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del campionato italiano e della lotta per lo scudetto tra Inter e Milan.

CAMPIONATO DI QUALITÀ – Così Pantaleo Corvino sulla Serie A e sulla lotta scudetto: «Mi aspetto un campionato di livello, stanno arrivando tante proprietà straniere che immettono capitali importanti. Mi aspetto una Serie A migliore di quella che ho lasciato. Non poteva sempre vincere la Juventus. Quest’anno pensavo fosse l’anno del Napoli che però ha perso una grande occasione. Se la giocano Milan e Inter, in due partite può succedere ancora di tutto».