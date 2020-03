VIDEO – Lukaku: “Coronavirus, la mia donazione al San Raffaele! Italia…”

Condividi questo articolo

Lukaku ha deciso di fare una donazione al San Raffaele di Milano per aiutare a combattere il Coronavirus. L’attaccante dell’Inter informa i tifosi nerazzurri sui canali social del club

IL GESTO – «Ciao a tutti, sono Romelu Lukaku. In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L’Italia è un paese incredibile che ha fatto molte cose buone per me e la mia famiglia. Per questo io voglio aiutare questo paese e fare una donazione di 100.000 euro all’ospedale San Raffaele. Sarebbe molto buono se anche voi poteste aiutare tutta la gente di tutti gli ospedali. Stiamo uniti, forza a tutti». Queste le parole dell’attaccante dell’Inter, in prima linea per sconfiggere il Coronavirus. Di seguito il video.