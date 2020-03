VIDEO – Samuel celebrato dalla Champions League: show in Chelsea-Inter

Samuel viene celebrato dall’account Twitter della Champions League. La grande chiusura su Malouda in Chelsea-Inter del 16 marzo 2010 scelta come emblema della carriera di “The Wall”

THE WALL – Walter Samuel decisivo in Chelsea-Inter. L’UEFA Champions League ha voluto ricordare la grande prodezza dell’ex numero 25 nerazzurro a Stamford Bridge. Infatti, la chiusura su Florent Malouda rappresenta ex post la sliding door per la vittoria firmata da Samuel Eto’o. Di seguito il video pubblicato dall’account ufficiale della massima competizione europea.