Lukaku: “Coronavirus, spero che tutti si stiano proteggendo! Tre regole”

Lukaku combatte il Coronavirus sensibilizzando i suoi sostenitori. Il belga dell’Inter ha pubblicato sul proprio account Twitter le regole da seguire nella speranza che questa incredibile situazione termini il prima possibile

IN PRIMA LINEA – Romelu Lukaku si unisce agli appelli e indica la strada: “Spero che tutti si stiano proteggendo in questo periodo difficile. Per favore seguite la guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contro il Coronavirus: state al sicuro dall’infezione, siate intelligenti e informatevi in merito, siate gentili e supportatevi l’uno con l’altro”. Di seguito il tweet dell’attaccante dell’Inter, che posta anche la guida in punti sugli accorgimenti da adottare.

Hope everyone is protecting themselves during this difficult time 🙏🏿

Please follow the guidance of @WHO against #COVID19:

1⃣ Be Safe from #coronavirus infection

2⃣ Be Smart & inform yourself about it

3⃣ Be Kind & support one another

Learn more & share: https://t.co/W30LO91A4l pic.twitter.com/iFN4qyXuWy

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 20, 2020