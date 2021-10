Rabiot positivo al COVID-19: a rischio anche Inter-Juventus?

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia, è risultato positivo al Covid: rischia di saltare anche Inter-Juventus in programma il prossimo 24 ottobre?

ANNUNCIO – Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia è risultato positivo al Covid, A renderlo noto è stata la FFF tramite un comunicato sul proprio sito. “Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League domenica alle 20:45 contro la Spagna. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza e non appena i risultati sono stati noti, Adrien Rabiot è stato posto in isolamento“.

Fonte: FFF.fr